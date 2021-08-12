القضاء يحسم الجدل حول إغلاق تويتر فى الكويت

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن المحكمة لم تقتنع بما جاء فى الدعوى، وما تثيره من أن "تويتر" أصبح يتسبب فى الفوضى والفتنة فى الكويت، وبات أداة هدم لقيم المجتمع، وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة بوقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم.

ويأتى حكم الاستئاف، بعد حضور دفاع الحكومة المتمثل فى إدارة الفتوى والتشريع، والذى طالب برفض الدعوى، وتأييده لاستمرار "تويتر"، مؤكدا ان حرية الرأى مكفولة للجميع، لكن من يتعدى حدود الحرية فإن هناك محاسبة، وما جاء بالدعوى غير دقيق.

من جانبها، قالت صاحبة الدعوى، المحامية أنوار الجبلى، إنها ستقيم طعنا أمام التمييز، وتطالب بإلغاء حكم الاستئناف.