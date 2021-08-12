موعد اختبارات القدرات 2021 للثانوية العامة والكليات المتاحة للاختبارات الجامعية 2022

موعد اختبارات القدرات 2021 ؛ لعله من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، لأنه أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب التسجيل للقبول في الجامعات للعام الدراسي القادم 2021-2022، ووفقًا للنظام الجديد الذي أقره الأستاذ الدكتور طارق شوقي أصبحت بعض الجامعات تطلب خضوع الطلاب لاختبارات القدرات، لذا ازداد البحث كثيرًا من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة متى موعد اختبارات القدرات 2021، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

موعد اختبارات القدرات 2021

بسبب الأجواء التي تمر بها البلاد من تأثرها بتفشي وباء كورونا، تأخرت اختبارات الثانوية العامة.

ولقد تم الإعلان من قبل وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي أنه من المتوقع أن تظهر نتائج اختبارات الثانوية العامة في خلال الفترة بين 15-18 من شهر أغسطس.

هذا وقد تم الإعلان عن موعد اختبارات القدرات 2021 ليبدأ فعليًا من اليوم السابع من أغسطس وحتى اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 والذي تم بالفعل فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

على أن يتم تحديد المواعيد المحددة لكل طالب حسب الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، حيث تختلف المواعيد حسب الكلية.

والطلاب المسموح لهم بالالتحاق باختبارات القدرات هم الحاصلين على الثانوية العامة أو الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية)، وما يعادلها من الشهادات.

الكليات التي يجب فيها اجتياز اختبارات القدرات

تلك هي الكليات التي يشترط للالتحاق بها الخضوع لاختبارات القدرات بها واجتيازها:-