موعد اختبارات القدرات 2021 للثانوية العامة والكليات المتاحة للاختبارات الجامعية 2022

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موعد اختبارات القدرات 2021 ؛ لعله من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، لأنه أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب التسجيل للقبول في الجامعات للعام الدراسي القادم 2021-2022، ووفقًا للنظام الجديد الذي أقره الأستاذ الدكتور طارق شوقي أصبحت بعض الجامعات تطلب خضوع الطلاب لاختبارات القدرات، لذا ازداد البحث كثيرًا من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة متى موعد اختبارات القدرات 2021، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.موعد اختبارات القدرات 2021
بسبب الأجواء التي تمر بها البلاد من تأثرها بتفشي وباء كورونا، تأخرت اختبارات الثانوية العامة.
ولقد تم الإعلان من قبل وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي أنه من المتوقع أن تظهر نتائج اختبارات الثانوية العامة في خلال الفترة بين 15-18 من شهر أغسطس.
هذا وقد تم الإعلان عن موعد اختبارات القدرات 2021 ليبدأ فعليًا من اليوم السابع من أغسطس وحتى اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 والذي تم بالفعل فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات.
على أن يتم تحديد المواعيد المحددة لكل طالب حسب الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، حيث تختلف المواعيد حسب الكلية.
والطلاب المسموح لهم بالالتحاق باختبارات القدرات هم الحاصلين على الثانوية العامة أو الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية)، وما يعادلها من الشهادات.
الكليات التي يجب فيها اجتياز اختبارات القدرات
تلك هي الكليات التي يشترط للالتحاق بها الخضوع لاختبارات القدرات بها واجتيازها:-
- اولا:- كليات الإعلام.
- ثانيا:- كليات الفنون الجميلة قسم الفنون، العمارة.
- ثالثا:- كليات الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، جامعة، دمياط، جامعة بنها، جامعة بني سويف.
- رابعا:- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
- خامسا:- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
- سادسا:- كليات التربية الرياضية.
- سابعا:- كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية، وشعبة التربية الموسيقية.
- ثامنا:- كلية التربية النوعية جامعة المنصورة شعبة المسرح التربوي، فرع ميت غمر، فرع منية النصر.
- تاسعا:- كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، كلية التربية بالسويس جامعة السويس، شعبة التربية الفنية، التربية الموسيقية.
- عاشرا:- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية مثل:-
- (كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف.
- بجميع كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
- جميع كليات السياحة والفنادق.
الوسوم
موعد اختبارات القدرات 2021 ؛ لعله من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، لأنه أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب التسجيل للقبول في الجامعات للعام الدراسي القادم 2021-2022، ووفقًا للنظام الجديد الذي أقره الأستاذ الدكتور طارق شوقي أصبحت بعض الجامعات تطلب خضوع الطلاب لاختبارات القدرات، لذا ازداد البحث كثيرًا من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة متى موعد اختبارات القدرات 2021، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.موعد اختبارات القدرات 2021
بسبب الأجواء التي تمر بها البلاد من تأثرها بتفشي وباء كورونا، تأخرت اختبارات الثانوية العامة.
ولقد تم الإعلان من قبل وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي أنه من المتوقع أن تظهر نتائج اختبارات الثانوية العامة في خلال الفترة بين 15-18 من شهر أغسطس.
هذا وقد تم الإعلان عن موعد اختبارات القدرات 2021 ليبدأ فعليًا من اليوم السابع من أغسطس وحتى اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 والذي تم بالفعل فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات.
على أن يتم تحديد المواعيد المحددة لكل طالب حسب الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، حيث تختلف المواعيد حسب الكلية.
والطلاب المسموح لهم بالالتحاق باختبارات القدرات هم الحاصلين على الثانوية العامة أو الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية)، وما يعادلها من الشهادات.
الكليات التي يجب فيها اجتياز اختبارات القدرات
تلك هي الكليات التي يشترط للالتحاق بها الخضوع لاختبارات القدرات بها واجتيازها:-
- اولا:- كليات الإعلام.
- ثانيا:- كليات الفنون الجميلة قسم الفنون، العمارة.
- ثالثا:- كليات الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، جامعة، دمياط، جامعة بنها، جامعة بني سويف.
- رابعا:- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
- خامسا:- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
- سادسا:- كليات التربية الرياضية.
- سابعا:- كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية، وشعبة التربية الموسيقية.
- ثامنا:- كلية التربية النوعية جامعة المنصورة شعبة المسرح التربوي، فرع ميت غمر، فرع منية النصر.
- تاسعا:- كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، كلية التربية بالسويس جامعة السويس، شعبة التربية الفنية، التربية الموسيقية.
- عاشرا:- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية مثل:-
- (كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف.
- بجميع كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
- جميع كليات السياحة والفنادق.
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