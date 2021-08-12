التسجيل في اختبارات القدرات 2021 للثانوية العامة عبر موقع مكتب التنسيق الإلكتروني

التسجيل في اختبارات القدرات 2021 ، وما هي أماكن التسجيل، وما هي المواعيد المقررة فتح باب التسجيل، هي أكثر ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة خاصًة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية، ولقد أتاح الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم طارق شوقي إمكانية التسجيل عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق بكل سهولة، منعًا للتكدس بمقر المكتب، وأيضًا لتوفير التعب والجهد على الطلاب، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على الخطوات بشكل تفصيلي وبسيط.

التسجيل في اختبارات القدرات 2021

أتاح وزير التربية والتعليم رابطًا يمكن من خلاله التسجيل بكل سهولة.

وللمرور بخطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2021 للثانوية العامة.

يجب الضغط على رابط موقع مكتب التنسيق الإلكتروني ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

أولا:- إدخال بيانات الطالب مثل رقم القومي الخاص بالطالب ثم كتابة رقم الجلوس.

ثانيا:- ستظهر في الصفحة جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل:-

رقم الجلوس، الاسم بالكامل، الإدارة التعليمية والمحافظة التابع لها الطالب، الشعبة التي قام بدراستها بالفعل.

ثالثا:- يجب على الطالب التأكد من جميع البيانات المدخلة حتى لا يحتاج للرجوع لتعديلها ويضمن الخضوع لاختبارات القدرات.

رابعا:- سيظهر في الصفحة الأخرى عدة خيارات يمكن للطالب الاختيار منها.

خاصة بأنواع الاختبارات التي يجب على الطالب الخضوع لها مثل الكليات، الأماكن المفترض خضوع الطالب لأداء الاختبار بها، والمواعيد المقررة للاختبارات.

خامسا:- يجب على الطالب تحديد اختبار القدرات الذي يرغب في الالتحاق به، المواعيد.

سادسا:- على الطالب الانتهاء من إتمام عملية التسجيل، ثم طباعة الإيصال لتقديمه مع الأوراق أثناء التوجه المباشر للكلية التي سيؤدي فيها اختبار القدرات.

سابعا:- يجب العلم أن اختبارات قدرات التربية الرياضية يستمر لثلاثة أيام متتالية.

نتائج اختبارات القدرات 2021 الثانوية العامة

بعد إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب وانتهاء التسجيل، سيتم إخباره مباشرًة بالنتيجة في حالة قيامه بإدخال كل البيانات بشكل صحيح خاصًة رقم الجلوس.

والاسم، والرقم القومي، مع العلم أن اختبارات القدرات تنعقد مرة واحدة، ولا يسمح للطالب الاعتراض على النتيجة أو الخضوع لها مرة أخرى.