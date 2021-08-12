سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip 3 – Z Fold 3

هاتف سامسونج الجديد القابل للطي والذي يحمل اسم Samsung Galaxy Z Flip 3 & Z Fold 3 قد تم الإعلان عن أهم مواصفاته مؤخرًا والسعر المتوقع له ولا سيما أنه يُعد طفرة غير عادية في عالم الهواتف الصادرة من شركة سامسونج الأمر الذي جعل البعض يتوقع أن هذا الهاتف سوف يُنافس العديد من إصدارات جوالات شركة أجهزة أبل آيفون ، وإليكم فيما يلي أهم المعلومات عن هاتف سامسونج القابل للطي.

هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip 3 & Z Fold 3

يمتاز هاتف سامسونج جالاكسي فليب الجديد القابل للطي بعدد كبير من المواصفات المهمة التي طالما بحث عنها العديد من عشاق اقتناء أجهزة الجوال الذكية المميزة، مثل:

هاتف قبل للطي بحجم صغير: عندما يقوم المستخدم بطي هاتف Samsung Galaxy Z Flip سوف يًُصبح متناهي الصغر بطريقة تُبهر الجميع ، حتى إنه يُمكن هنا وضعه في الجيب أو استخدامه كقطعة إكسسوار صغيرة!.

شاشة Infinity Flex: يأتي هاتف سامسونج بشاشة Infinity Flex بحجم 6.7 أو 6.2 بوصة وهي ذات درجة غير عادية من الدِّقَّة والجودة والألوان الزاهية جدًا نظرًا إلى أنها تعتمد على تقنية الـ Dynamic AMOLED ، وبدقة تبلغ بوصة وبدقة 2268 × 832 بكسل.

مادة زجاجية شفافة يُمكن طيها: عبر هذا الهاتف سوف حصل على أول مادة زجاجية قابلة للطي مُقدمة من شركة سامسونج بشكل يجعل الشاشة مُسطحة وانسيابية بشكل لا يُصدق.

خاصية IPX8 : وهذه الخاصة تُشير إلى أن الجهاز مقاوم للماء ولا يتأثر بشكل سلبي وإن بقى في الماء عدة ساعات وذلك على غرار مواصفات ايفون بمختلف الإصدارات.

يحتوي الهاتف عل كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل ، إلى جانب عدسة خلفية ثلاثية 12 ميجا بكسل ، وكاميرا سيلفي بدقة 4 ميجا بكسل.

معالج من فئة Snapdragon 888

ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ حوالي 8 جيجا بايت ، وذاكرة دخلية تبلغ 256 أو 512 جيجا بايت.

يدعم شبكة 5G ، ويدعم Wi-Fi 6E ، وأيضًا S21 كما إنه يدعم مكالمات الواي فاي

يتم شحن هاتف Z Fold 3 عند 25 وات (سلكي) أو 10 أو (لا سلكي).

يعمل الهاتف بأحدث إصدارات نظام تشغيل أندرويد هو Android 11

يتوفر الهاتف في اللون الأرجواني المميز والداكن فائق الجمال.

صور هَاتف سَامسونج الجَديد القَابل للطَّي Samsung Z Fold 3

لقد تم إطلاق أهم القطات والصور الخاصة بهاتف شركة سامسونج الجديد جالاكسي فليب زد ثري وزد فولد ثري الذي يُمكن طيه والتي قد أوضحت شكل الهاتف قبل الطي وبعد الطي وحجمه مع توضيح شكل الكاميرات الخاصة بالهاتف من الخلف والأمام وسمك الهاتف أيضًا بعد طيه وألوانه والصور التالية تنقل بوضوح شكل هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Samsung Z Fold 3 بالتفصيل:

سعر هاتف سامسونج الجديد القابل للطي 2021 في السُّعُودية

لقد قامت شركة سامسونج أيضًا بالإعلان عن سعر هاتفها الجديد samsung galaxy z fold 3 وكذلك z flip 3 في السوق العالمي وجاء السعر على النحو التالي: