نتائج الحرس الملكي 1443| نتائج قبول الحرس الملكي معهد الإدارة العامة للثانوية “القبول والتسجيل”

الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي السعودي، يتساءل الكثيرون من طلاب حملة الثانوية العامة السعودية عن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الحرس الملكي السعودي، والتي تم الاعلان عنها رسميا صباح يوم الأحد الموافق 22 ذو الحجة 1442، الموافق 1 أغسطس 2021، وقد فتحت رئاسة الحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية باب التقديم الالكتروني للانضمام إلى معهد الحرس الملكي والتعيين بعد الحصول على التخرج إلى رتبة “عريف فني” في منتصف شهر ذي القعدة الأخير، ويضع الحرس الملكي مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للالتحاق بمعهد الحرس الملكي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي السعودي للعام الدراسي الجديد 1443.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي للثانوية

أتاحت المديرية العامة للحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة للتدريب موقعاً إلكترونياً يمكن لجميع المتقدمين لمعهد الحرس الملكي السعودي الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي من خلال الولوج إلي

رابط trainees.ipa.edu.sa

حيث أن الرابط السابق سيسمح لجميع المتقدمين بالاستعلام عن قوائم المقبولين، ويتم تفعيل الموقع حاليًا حتى يمكن لأي شخص الاستفسار عنها نتائجهم.

يعلن #معهد_الإدارة_العامة عن نتائج المقبولين في #البرامج_الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية الدفعة الأولى للعام التدريبي 1443هـ. كذلك يلفت المعهد إلى أن نتائج المقبولين في #البرامج_الموجهة لـ #الحرس_الملكي سيتم إعلانها الأسبوع القادم. — معهد الإدارة العامة (@IPAConnect) August 1, 2021

تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

أعلنت رئاسة الحرس الملكي السعودي خلال الفترة السابقة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن افتتاح التقديم لحملة الثانوية لبرامجها الإعدادية ضمن مشروع “مبتدئ توظيف مع تدريب” لرئاسة الحرس الملكي. وذلك للتعين فور التخرج علي رتبة عريف فني وكانت الوظائف ونصه كالتالي:

برمجة الحاسب الآلي. السكرتير التنفيذي إدارة الامتدادات.

شروط تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

أتاحت الجهات الحكومية المختصة برئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة رابطًا رسميًا إلكترونياً ويتثني لجميع الطلاب الانضمام منه إلى معهد الحرس الملكي والتعيين بعد الحصول على التخرج إلى رتبة عريف فني وذلك في منتصف ذي القعدة الأخير، ووضعت الجهات المختصة بالحرس الملكي مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للالتحاق بمعهد الحرس الملكي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وقد كشف الحرس الملكي السعودي سابقاً عن اشتراطات التقديم لرتبة عريف لخريجي الثانوية العامة والتي كانت كالتالي:

التطبيق غير ملزم بقبول وتسجيل صاحب السمو الملكي. الحارس لقبول أو استكمال إجراءات التقديم.

أكمل نموذج الطلب بدقة، ويتم تسجل المعلومات بناءً على الهوية الوطنية للطالب ودفتر عائلة والد الطالب مع التأكد من ملء جميع الحقول.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلون على شهادة الثانوية العامة، ولا تقبل المؤسسة الحاصلين على شهادة الثانوية الزراعية، والصناعة، أو معهد إعداد المراقبين.

ويجب على المتقدم أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس.

أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة الذاتية وغير محكوم عليه بجرائم مخلة بالشرف والأمانة العامة.

ألا يكون المتقدم تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدمين عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 سنة.

تناسب الطول والوزن والعرض، وأن يكون ذا بنية صحية.

شرط أساسي اجتياز المقابلة الشخصية.

يتم تنفيذ البرامج الإعدادية للحرس الملكي بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض. كتابة جميع بيانات استمارة التسجيل للبرامج الإعدادية بدقة وأمانة ، ويتحمل المتقدم جميع البيانات المسجلة لأي خطأ فيه. على المرشح أن يرتب رغبات البرامج التي يرغب في دمجها حسب أولوياته: يتم تحديد البرنامج الذي يمثل رغبته الأولى ، ثم البرنامج الذي يمثل رغبته الثانية ، وهكذا حتى نهاية الرغبات. يتم القبول عن طريق المقارنة التنافسية بين المرشحين حسب معايير القبول وحسب ترتيب الرغبات وحسب الأماكن المتاحة وشروط القبول في كل برنامج. من الضروري للقبول في برنامج السكرتير التنفيذي أن تكون سلامة العين واليد آمنة.

التعليمات العامة للالتحاق بالبرامج الإعدادية للمعهد:

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي السعودي معهد الإدارة العامة بالمملكة.