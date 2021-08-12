استمارة تسجيل الدبلوم المهني بغزة موقع وزارة العمل

استمارة تسجيل الدبلوم المهني واحد من الخدمات التي تم تقديمها من خلال وزارة العمل في فلسطين، وقد تم ذكر الأهداف التي على أساسها قد تم تقديم تلك الاستمارة، والمعني بها والمستهدف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الدولة والراغبين في الالتحاق بالكليات المهنية من أجل دخول سوق العمل وتنمية مهاراتهم وكفاءتهم، ويستمر التسجيل في برامج الدبلوم المهني والدورات القصيرة حتى منتصف الشهر الجاري، وسوف نوفر لكم شروك التسجيل في الدبلوم المهني بالتفصيل.

استمارة تسجيل الدبلوم المهني

تهتم وزارة العمل في فلسطين بتقديم كافة سبل الراحة إلى الطلاب، وذلك لدعم طاقتهم، وأولت فئة الشباب اهتمام كبير في الفترة الأخيرة رغبة منها في الارتقاء بسوق العمل داخل الدولة، ولهذا قامت بإطلاق العديد من المواد المهنية التي تجعل منهم قادرون على الدخول إلى مجالات عديدة في قطاع العمل، لاسيما:

إمكانية العمل في مجال الكهرباء وخدماتها المتنوعة.

إمكانية العمل في مجال التبريد والتكييف وكافة الخدمات المتعلقة به.

بالإضافة إلى العمل في ميكانيكيا السيارات وكافة ما يتعلق بها.

كما أن هناك تدريب مهني في التمديدات الصحية والخياطة وغيرها من المجالات.

وعلى الملتحقين ضرورة اختيار البرنامج المناسب من أجل التقديم عليه، ويمكن زيارة رابط استمارة تسجيل الدبلوم المهني من أجل البدء في إدخال البيانات.

شروط التسجيل في برامج الدبلوم المهني

أما عن الشروط التي قامت وزارة العمل في فلسطين بإطلاقها من أجل القبول في الدبلوم المهني فقد تمثلت في التالي:

يتعين ألا يقل سن المتدرب عن 16 عام ولا يزيد عن الخامسة والعشرين سنة.

أن يتم إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة من خلال رابط الاستمارة المتقدم.

أن يتم تقديم كافة المؤهلات التي تم الحصول عليها أصل وصورة.

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

وهناك مجموعة من الاختبارات الأولية واختبارات اللياقة الطبية ينبغي على جميع الطلاب أن يجتازوها من أجل القبول في كافة البرامج التي تم طرحها في قطاع غزة والخاصة بالدبلوم المهني، والمستهدف منه الحاصلين على الثانوية العامة وعلى الجميع المبادرة في التسجيل قبل تاريخ إغلاق باب التسجيل.