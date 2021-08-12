زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الزلزال وقع حوالى الساعة 20:48 فى ميناء جارك، غرب محافظة هرمزكان وداخل منطقة مدينة بندر لنكة.

وتابعت: "وقعت الهزة على عمق 9 كيلومترات، وعلى بعد 18 كيلومترا عن ميناء جارك و19 كيلومترا عن بلدة جناح و27 كيلومترا عن بلدة كوخرد غرب محافظة هرمزكان".

وكشفت الدراسات الأولية أن الزلزال الذى شعر به سكان المناطق المجاورة لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.