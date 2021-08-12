حرائق الغابات فى الجزائر .. توقيف 3 أشخاص يشتبه فى إضرامهم النيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الجزائرية فى ولاية تيزى وزو توقيف 3 أشخاص يشتبه فى إشعالهم النيران بالغابات، فى ظل الحرائق التى تشهدها البلاد فى 16 ولاية، ولقى على أثرها 65 شخصًا مصرعهم كان من بينهم 28 عسكريا.





وقال سفيان مختارى، رئيس بلدية آيت موالو التابعة لولاية تيزى وزو، لموقع "النهار" الجزائرى، إن مواطنين أبلغوه خلال مكالمات هاتفية وردت إليه، برؤيتهم سيارتين، وكان راكبوهما يضرمون النيران فى الغابات المتاخمة للطريق المؤدى إلى قرية "آيت نوار". حرائق الغابات فى الجزائر وأضاف أنه تم توقيف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة، وتسليمهم للسلطات، بعد أن اندلع ثلاثة حرائق فى عدة أماكن عقب مرورهم بها، مطالبًا لجان القرى بتوخى الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

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