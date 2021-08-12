رابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول ، بعد انتهاء الطلاب والطالبات من امتحانات العام الثالث المتوسط في أول أمس في العراق. تزايدت عمليات البحث بشكل كبير جدا من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021 . وذلك عن طريق موقع وزارة التربية العراقية وموقع النجاح وموقع نتائجنا وأيضا عبر موقع السومرية نيوز. كما صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2021 خلال الساعات القليلة القادمة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق . فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق .

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول . قد قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالنضر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. بأن جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات 45 في جميع المواد سوف يتم تحويل هذه الدرجات في الكنترول إلى 50. كما أكدت مصادر موثوقة من داخل وزارة التعليم العراقية بأن نسب نجاح الطلاب الأولية في نتائج الثالث متوسط العراق للعام الدراسي الحالي مرتفعه جدا مقارنة بنتائج الثالث متوسط العام الماضي .

موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق 2021

صرح وزير التربية والتعليم في العراق ( حميد مخلف الدليمي ). بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول خلال الساعات القليلة القادمة. كما أكد وزير التربية والتعليم بأن عمليات التصحيح قد انتهت بالفعل. ولم تتبقي سوي عملية التدقيق الصحيح في درجات الطلبة والطالبات. للتأكد من أن جميع الطلاب حاصلين على درجاتهم بالكامل. وفور الانتهاء من عملية التدقيق سوف يتم رفع معدلات النجاح للصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . وأيضا سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط على موقع ناجح , موقع السومرية نيوز , موقع نتائجنا .

رابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق

يمكن لجميع الطلبة والطالبات من هذه المحافظات ( الكرخ الأولي. كذلك نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي البصرة . الموصل. الرصافة الأولي. كركوك. النجف الأشراف. كربلاء. ميسان. وكذلك نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي ديالى . المثني. نينوي. الأنبار. السلمانية. الكونية. القادسية. والمحافظات الأخري ) الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول . عبر إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . من الصفحة الرئيسية للموقع اختر ( نتائج الصف الثالث المتوسط ) .

) . كما يجب عليك كتابة اسم الطالب أو الطالبة .

كذلك كتابة رقم جلوس الطالب .

كما يجب الضغط على خيار عرض النتيجة .

حين إتباع خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق . وحين الانتهاء من الخطوات سوف يظهر لكم على الفور نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الخاصة بالطالب الذي تم الاستعلام عنه .