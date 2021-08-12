نتائج الثانوية العامة الأردنية | رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021 وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

نتائج الثانوية العامة الأردنية، ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج التوجيهي الأردن 2021، فقد تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة والتجميع ورصد الدرجات، وتم بعد ذلك المراجعة النهائية حتى يأخذ كل طالب حقه، وذلك قبل أن يتم تغذية أجهزة الحاسب بالدرجات تمهيداً لرفعها على موقع نتائج التوجيهي الأردن 2021، فقد بدأت امتحانات الثانوية العامة في الأردن يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يونيو الماضي، وانتهت يوم الخميس الخامس عشر من يوليو، وقد أدى ما يقرب من 207 ألف طالب وطالبة الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، بسبب وباء كورونا المستجد، فقد نجحت وزارة التربية والتعليم الأردنية في توفير الجو الصحي والآمن للطلاب والطالبات، حتى يتمكنوا من خوض الامتحانات دون أن يصاب أحدٍ منهم بوباء كورونا، ونجحت الوزارة في ذلك نجاح كبير وخصصت موقع إلكتروني ليتم رفع النتيجة عبر رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021، وفيما يلي سوف نتطرق لكيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية، والرابط الرسمي لاستخراج النتيجة.

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2021

ازداد البحث بصورة كبيرة عن معرفة موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2021، فقد صرح وزير التربية والتعليم في الأردن عن قرب ظهور النتيجة، وأن الوزارة قد انتهت بالفعل من كافة الإجراءات السابقة لإعلان النتيجة، وخصصت رابط رسمي إلكتروني لرفع نتائج التوجيهي الأردن عليه، وذلك منعاً لتكدس الطلاب والطالبات عند ظهور النتيجة، ومنعاً للاختلاط والازدحام والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي

يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، حيث تعتمد وزارة التربية والتعليم منذ ظهور وباء كورونا العالمي، على تطويع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة التعليم، وخير دليل على ذلك قيامها بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية لخدمة العملية التعليمية.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2021

كما ذكرنا سابقاً سوف يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي بشكل إلكتروني. وذلك بعد اتباع بعض الخطوات والتي سوف نذكرها فيما يلي: