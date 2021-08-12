العراق : ضبط مخزن للأسلحة والعتاد من مخلفات داعش

جدة - نرمين السيد - وقال إعلام هيئة الحشد الشعبى -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء: إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى اللواء 315 ب‍الحشد الشعبى أفادت بوجود مخزن للأسلحة والعتاد، حيث نجحت القوة فى العثور على عدد من الأسلحة والعتاد التى كان تستخدمها فلول داعش الإرهابى فى عملياته ضد المواطنين والقوات الأمنية، ومصادرتها على الفور، وذلك فى منطقة بنات الحسن شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية. وأشار البيان إلى مواصلة قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبى عملياتها لتأمين المناطق التى تقع داخل وخارج مسؤوليتها.

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