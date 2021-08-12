الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ١٤٤٣ السعودية

الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ١٤٤٣ في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر التأمينات الإجتماعية من أكبر الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث أنها قامت بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد المواطنين حيث أنه يوجد الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن كيفية الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ولذلك ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طريقة الإستعلام عن التأمينات الإجتماعية برقم السجل المدني ١٤٤٣ه‍ بالتفصيل.

الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ١٤٤٣

حتى يتم الإستعلام عن التأمينات الإجتماعية برقم السجل المدني إلكترونياً فيجب إتباع الخطوات الآتية:-

على المستعلم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الخاص ب المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية.

النقر على زر ” التحقق السريع”.

الضغط على أيقونة ” مستحقات تأمينية”.

ثم يقوم المستعلم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للدخول على حساب المسجل على المنصة مثل ( إسم المستخدم ، كلمة المرور ، وأيضاً رمز التحقق ) وبعدها يتم النقر على زر ” تسجيل الدخول”.

يجب كتابة السجل المدني الخاص بالمستخدم.

ثم يتم الضغط على كلمة استعلام والإنتظار حتى تعمل المنصة وتقوم بعرض كافة البيانات التي تتعلق بهذا الأمر.

تسجيل الدخول للتأمينات الاجتماعية ١٤٤٣

حتى تتم إتاحة الفرصة للدخول على المنصة الإلكترونية للتأمينات الإجتماعية والقيام بالإستعلام عن التأمينات إلكترونياً يجب إتباع الخطوات التالية:.

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الإجتماعية.

النقر على زر ” تسجيل الدخول”.

يتم بعد ذلك تحديد نوع المستخدم وذلك بالنقر على كلمة ” أفراد”.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد ثم بعدها يتم تسجيل كلمة المرور.

تسجيل الرمز المرئي ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

تسجيل مستخدم جديد في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً ١٤٤٣

يمكن القيام بتسجيل مستخدم جديد في التأمينات الإجتماعية السعودية بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الآتي:-

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية أولا.

النقر على زر “تسجيل” ثم الضغط على أيقونة تسجيل التي توجد في أسفل الصفحة.

القيام بتحديد نوع المستفيدين سواء كان سعودي أو غير ذلك.

القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والتأكد من أنها صحيحة مثل ( رقم الهوية الوطنية ، البريد الإلكتروني ، رقم الجوال ، كلمة المرور).

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية عن طريق الجوال يرجى القيام بتسجيله في المكان المحدد له.

النقر على المربع المجاور ل ” الإقرار بالإطلاع على إتفاقية الاستخدام”.

ثم يتم الكبس على كلمة ” أكمل” وبعدها سوف يتم الإنتقال إلى مرحلة أخرى خاصة بالتحقق من صفحة المعلومات والبيانات ومن ثم يتم استكمال عملية التسجيل.

الرقم الخاص بالتأمينات الإجتماعية للتواصل

قامت التأمينات الإجتماعية بتخصيص رقم حتي يكون من السهل التواصل مع الضمان الاجتماعي للاستفسارات وذلك في مدة معينة من الوقت وتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم الأحد حتى يوم الخميس وكل ذلك يكون عن طريق رقم الجوال ٨٠٠١٢٤٣٣٤٤

وبذلك نكون قد تعرفنا على الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ١٤٤٣ السعودية وأيضاً قد قمنا بتوضيح المزيد من المعلومات التي تخص خدمات المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في المملكة.