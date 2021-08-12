فيديوجراف.. حرائق الغابات تجتاح الكرة الأرضية

جدة - نرمين السيد - ففى اليونان دمرت الحرائق أكثر من 35 ألف هكتار من الغابات، كما تسببت حرائق كاليفورنيا فى إذابة أعمدة الإنارة ودمرت مبان تاريخية.
وسجلت إيطاليا أكثر من 800 حريق فى يوم واحد، وفى الجزائر سجلت 350 بؤرة حريق، ما تسبب فى إتلاف أكثر من 10 آلاف هكتار.
أما فى تركيا، فاشتعلت حرائق الغابات فى 14 موقعا بـ5 ولايات، وفى دولة بوليفيا أتت حرائق الغابات على 150 ألف هكتار، بينما سجلت روسيا أكثر من 250 حريقا دمر نحو 3 ملايين هكتار.
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