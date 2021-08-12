مستشار السيسي لـ"دوت الخليج": متحور دلتا لم يصل مصر

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن متحور دلتا لفيروس كورونا المستجد، لم يظهر في مصر حتى الآن.

وأضاف "تاج الدين" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنَّه "لا يوجد ما يؤكد ظهور هذا المتحور في مصر إلى الآن، في حين تجري المعامل المركزية بوزارة الصحة تحليلًا جينيا لعينات عدد من المصابين بكورونا خلال الفترة الماضية، ولم يثبت اختلافها عن العينات التي جرى تحليلها في الشهور الماضية".

لكن مستشار الرئيس المصري عاد ليؤكد أن ظهور التحورات لفيروس كورونا "أمر متوقع"، خاصة بعد ظهور متحور دلتا في نحو 127 دولة حول العالم، وفرض ظهوره في مصر مستقبلًا لا تزال قائمة.

واستكمل: "لكي نقول كلاما علمياً ودقيقاً؛ فكل الفيروسات لديها القدرة على التحور، ومتحور دلتا هو رابع نوع من كورونا الذي ظهر أواخر 2019، كما يوجد متحور آخر وهو دلتا بلس، ومن ثمَّ فهناك عشرات من المتحورات للفيروسات"، مشددًا على أن ظهور هذا التحور متوقع بعد عامين من ظهور الفيروس الأصلي.

وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمر طبيعي، خاصة أنها تأتي بعد فترة من الأعياد وتزاحم المواطنين في "المصايف" وأماكن التنزه، وتتزامن مع الموجة الجديدة التي يشهدها العالم حالياً.

وعاودت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، الارتفاع بهامش منخفض في مصر، بعدما تجاوزت البلاد الموجة الثالثة للجائحة خلال الأسابيع الماضية.

وفي أحدث إحصاء رسمي، أعلنت الوزارة الثلاثاء، عن 86 حالة جديدة، رفعت إجمالي المرضى إلى 284875 حالة، شفي منهم 233405، ووفيات جديدة ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 16588.

فعالية اللقاحات

وكشف مستشار الرئيس المصري عن أمر إيجابي فيما يخص تحورات كورونا، قائلًا إن "معظم اللقاحات التي ظهرت عالمياً، والتي استوردتها مصر مؤخرا مثل جونسون آند جونسون، فعّالة في مواجهة الأنواع الأصلية والمتحورات لـ كوفيد-19".

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس استقبال 525 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا"، بعد يومين من استقبال أولى شحنات لقاح "جونسون آند جونسون" بواقع 261 ألف جرعة.

ومن المنتظر وصول 700 ألف جرعة من لقاح "جونسون" كدفعة ثانية خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحة المصرية.

أعراض كورونا

وشدد "تاج الدين" على أنه لم يحدث أي تغير جديد في أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالموجة الأخيرة للفيروس، ولا تزال الأعراض الأولى هيّ السمة الغالبة عند المصابين.

وقال إن "الأعراض متشابهة للغاية مع الإصابة بالإنفلونزا، لكن بعض الحالات قد تشهد تدهورًا نتيجة عوامل الإصابة بأمراض مزمنة أو كبر السن".