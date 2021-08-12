الملكة رانيا تهنئ بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة

دوت الخليج :- ‏هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة . وقالت جلالتها عبر" تويتر" : كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. ندعو الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والخير والبركة.

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