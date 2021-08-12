شروط التمويل الإسلامي من البنك الأهلي السعودي من أبرز ما يبحث عنه الموطنين بالمملكة. لأنه من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتجنب الشبهات. ويقدم البنك الأهلي السعودي تمويلات ميسرة السداد لمختلف الفئات وتصل قيمة التمويل لنحو 350 ألف ريال.

شروط الحصول على التمويل الإسلامي من البنك الأهلي السعودي

يمكن الحصول على التمويل الإسلامي الجديد من البنك الأهلي بالشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 عام.

للمقيمين لا يقل العمل عن 22 عام وألا يزيد العمر عن 60 عام عند أخر قسط.

ألا يزيد عمر المتقاعدين السعوديين عن 75 عام.

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال للسعودي و 4000 ريال للمقيم.

أن يكون المتقدم عاملًا بأحد الشركات الحكومية أو الشركات الكبرى ويكون أمضى الموظف 3 شهور بالعمل الحكومي و6 شهور بالعمل غير الحكومي.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترات سداد مريحة تمتد لنحو 5 سنوات.

تسقط أقساط البنك عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

عند اكتمال كافة الشروط تتم الموافقة الفورية.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 ريال حتى مليون ريال ونصف.

الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية.

يمكن الاتصال عبر الهاتف 8002441005.

رسوم إدارية 0%.

أسعار مخفضة ومميزة بمعدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من 1,18%.

يمكن الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي لجميع موظفين القطاع الخاص. بدون اتفاقية للموظفين المُحولة رواتبهم للبنك الأهلي من خلال نظام سريع بمعدل ربح تنافسي 3.32%.

يمكن الحصول على التمويل بدون الحصول على خطاب تعريف للتمويل الجديد أو التكميلي.

بدون تحويل الراتب.

بدون مصاريف إدارية.

بدون رسوم للتقييم.

مُتاح لأصحاب المؤسسات الفردية.

أسعار مخفضة بمعدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من 3.78%.

6 أشهر على منتج البناء الذاتي، وستة أشهر على منتج أرض وقرض وزارة الإسكان، و36 شهرًا على منتج وحدة تحت الإنشاء.

مميزات تمويل البنك الأهلي السعوديعرض تمويل الأهلي الشخصيعرض تمويل الأهلي العقاري

يقدم بنك البنك الأهلي السعودي الكثير من التمويلات العقارية والشخصية وتمويل السيارة. بجانب جانب الاستثمار في الأسهم والاستثمار في صناديق الذهب وغيرها. يقدم المصرف إمكانية بيع وشراء الذهب للاستثمار فيها.