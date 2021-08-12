طريقة تسجيل المقررات في جامعة جازان الفصل الدراسي الأول 1443

أتاحت جامعة جازان للطلاب المستجدين وطلاب السنوات المتقدمة تسجيل المقررات الجديدة في العام الجامعي 2021-2022 وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل في الجامعة وفق عدد من الضوابط والاشتراطات ووفق جدول زمني تم إعلانه قبل فترة وبدأت أولى خطوات التسجيل يوم الأربعاء الموافق 3 محرم 1443 حيث تم تحديد 3 مراحل زمنية تنتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد يوم 29 أغسطس الجاري الموافق 21 من شهر محرم 1443 هـ.

ضوابط تسجيل المقررات في جامعة جازان

وقد أعلنت الجامعة عددًا من الضوابط لعملية تسجيل المقررات وحثت الجميع على التقيد بها حتى لا يواجه مشكلة في تسجيل الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

يتم تسجيل المقررات بواسطة الطالب نفسه وذلك بالدخول على حساب الطالب على البوابة الإلكترونية للجامعة وتحديد المقررا التي يرغب في دراستها في الفصل الأول.

لا يسمح للطالب باختيار أي مقرر دراسي غير موجود في خطته الدراسية لهذا العام.

ألا يكون المقرر الذي يريد الطالب تسجيله متعارض مع مقرر آخر في ساعات الدراسة أو موعد المحاضرات.

اجتياز المتطلبات السابقة للمقررات حيث تشترط بعض المقررات أن يكون لها اختبارات أو تحضيرات معينة على الطالب أن يجتازها أولا.

أن تكون الشعبة التي يسجل فيها الطالب متاحة للتسجيل أي غير مغلقة.

جدول تسجيل المقررات

وقد حددت الجامعة جدولًا زمنيًا لتسجيل المقررات بحسب المرحلة الدراسية للطلاب وذلك على النحو التالي:

خلال الفترة من الأربعاء 3 وحتى الجمعة 5 محرم 1443 هـ يتم التسجيل الذاتي للطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة. أما خلال المدة من السبت 6 وحتى الثلاثاء 9 من شهر محرم الجاري يتم التسجيل للطلبة المتوقع تخرجهم والمتعثرين. بينما يتاح خلال الفترة من الثلاثاء 16 وحتى السبت 20 من محرم عمليات الحذف والإضافة على الجداول وتأكيد الاختيارات. على أن تبدأ الدراسة يوم 21/1/1443 هـ وفق التقويم الدراسي الجديد الذي أعلنته وزارة التعليم.

شروط عودة الدراسة الحضورية

وكانت جامعة جازان أعلنت أن الدراسة سوف تكون حضورية لجميع الطلاب بشرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المستجد وأكدت على أهمية ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة في المحاضرات.