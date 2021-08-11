التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443 مع شرح خطوات التسجيل

التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور 1443، يتساءل الكثير من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل الطفل في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور التعليمي، لمعرفة تفاصيل تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي لالتحاق الطفل بالروضة في العام الدراسي الجديد، يتيح نظام نور التعليمي لأولياء الأمور إمكانية التسجيل الإلكتروني في نظام الروضة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي إدارة من الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية.طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور بالخطوات
يعمل نظام نور التعليمي من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور على تيسير كافة الخدمات الهامة لكلا من الطلاب والطالبات، كما يعمل على تسهيل كافة إجراءات عملية تسجيل الأطفال الجدد في الروضة، ومساعدتهم في الحصول على الفرصة المناسبة للتقديم الطفل في مرحلة رياض الأطفال في مختلف مدارس رياض الأطفال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للتسجيل في روضة نظام نور التعليمي في العام الدراسي الجديد:
- الدخول على رابط التسجيل في نظام نور التعليمي.
- التسجيل في نظام نور من خلال الضغط على أيقونة ولى أمر جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة: رقم الهوية أو رقم الإقامة، رقم الهاتف المحمول.
- اختيار اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- استلام رمز التأكيد على رقم الهاتف المحمول المسجل في البيانات.
- تفعيل الحساب من خلال رمز التأكيد الذي تم إرساله على الهاتف.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار أيقونة التسجيل في الروضة.
- كتابة المعلومات المطلوبة عن صلة القرابة، وتاريخ الميلاد، وغيرها من البيانات.
- القيام بتحديد واختيار الصف المطلوب التسجيل فيه.
- تحديد جنسية الأم والطالب.
- تحديد الروضة أو المدرسة التي يرغب التسجيل بها واسم المحافظة.
- القيام بتحديد المراكز الإدارية والإدارة التعليمية التابع لها الروضة أو المدرسة.
- استكمال البيانات المطلوبة وكتابة اسم مكتب التعليم والقرية أو المدينة التابع لها.
- إرسال الطلب من خلال الضغط على أيقونة التسجيل بعد التأكد من صحة المعلومات المرسلة.
- يقوم ولي الأمر باستقبال الرد على الطلب بعد مرور فترة عشرة أيام من التقديم.
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التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور 1443، يتساءل الكثير من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل الطفل في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور التعليمي، لمعرفة تفاصيل تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي لالتحاق الطفل بالروضة في العام الدراسي الجديد، يتيح نظام نور التعليمي لأولياء الأمور إمكانية التسجيل الإلكتروني في نظام الروضة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي إدارة من الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية.طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور بالخطوات
يعمل نظام نور التعليمي من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور على تيسير كافة الخدمات الهامة لكلا من الطلاب والطالبات، كما يعمل على تسهيل كافة إجراءات عملية تسجيل الأطفال الجدد في الروضة، ومساعدتهم في الحصول على الفرصة المناسبة للتقديم الطفل في مرحلة رياض الأطفال في مختلف مدارس رياض الأطفال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للتسجيل في روضة نظام نور التعليمي في العام الدراسي الجديد:
- الدخول على رابط التسجيل في نظام نور التعليمي.
- التسجيل في نظام نور من خلال الضغط على أيقونة ولى أمر جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة: رقم الهوية أو رقم الإقامة، رقم الهاتف المحمول.
- اختيار اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- استلام رمز التأكيد على رقم الهاتف المحمول المسجل في البيانات.
- تفعيل الحساب من خلال رمز التأكيد الذي تم إرساله على الهاتف.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار أيقونة التسجيل في الروضة.
- كتابة المعلومات المطلوبة عن صلة القرابة، وتاريخ الميلاد، وغيرها من البيانات.
- القيام بتحديد واختيار الصف المطلوب التسجيل فيه.
- تحديد جنسية الأم والطالب.
- تحديد الروضة أو المدرسة التي يرغب التسجيل بها واسم المحافظة.
- القيام بتحديد المراكز الإدارية والإدارة التعليمية التابع لها الروضة أو المدرسة.
- استكمال البيانات المطلوبة وكتابة اسم مكتب التعليم والقرية أو المدينة التابع لها.
- إرسال الطلب من خلال الضغط على أيقونة التسجيل بعد التأكد من صحة المعلومات المرسلة.
- يقوم ولي الأمر باستقبال الرد على الطلب بعد مرور فترة عشرة أيام من التقديم.
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