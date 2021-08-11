روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كوروناسجلت روسيا 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في أعلى حصيلة يومية لرابع مرة خلال الشهر المنصرم، بعد زيادة في الإصابات أرجعتها السلطات إلى انتشار سلالة دلتا الشديدة العدوى.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 21571 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو عدد يومي يتناقص تدريجيا بعد ذروة بلغها في يوليو. وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا ستة ملايين و512859 وحصيلة الوفيات 167241 منذ بدء الجائحة.

وتصدر وكالة الإحصاءات الاتحادية تقريرا منفصلا للوفيات ذكرت فيه أن روسيا سجلت نحو 315 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين أبريل 2020 ويونيو 2021.

المصدر: (رويترز)

