رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة محرم 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

متي موعد صرف المساعدات المقطوعة محرم 1443، يعتبر ذلك واحد من ضمن الاسئلة التي تدور في أذهان العديد من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون موعد إيداع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة.

صرف المساعدات المقطوعة محرم 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من ضمن المساعدات المالية الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي عدد كبير من الأسر وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير علي تحسين الحالة المالية لهم عن طريق إضافة دخل شهري إضافي لهم بجانب الراتب الخاص بهم، ويتم صرف المقطوعة في فترات متقطعة من السنة وليس في فترات منتظمة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443

يجب علي جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي القيام بتحديث البيانات الشخصية لهم في كل فترة حيث إن ذلك يكون من ضمن متطلبات الصرف الشهري ويتم تحديث البيانات عن طريق القيام بالأتي:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع البيانات الشخصية.

الضغط علي زر تحديث بياناتي.

يعرض لك الأسم ثم رقم الهوية الوطنية والبيانات الشخصية.

التأكد من البيانات ثم الضغط علي زر التالي.

بعد ذلك تكتب البيانات الجديدة لك.

تقوم بالتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها.

الضغط علي زر التحديث.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة محرم 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خدمة من أجل الاستعلام عن مواعيد إيداع المقطوعة حيث يمكن الاستعلام عبر القيام بالأتي:-