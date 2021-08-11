WhatsApp .. واتساب يطلق ميزة VIEW ONCE لعرض الصور والفيديو لمرة واحدة حفاظاً على الخصوصية

إن ميزة واتساب الجديدة VIEW ONCE عرض الصور مرة واحدة التي تم الإعلان عنها من قبل واتساب في الرابع من أغسطس الجاري تسمح بالاطلاع لمرة واحدة فقط على الصور والوسائط المرسلة عبر التطبيق، رأت شركة واتساب أن تبادل الصور والوسائط عبر الدردشات من خلال الهواتف الذكية أصبح نمطًا حياتيًا يصعب الاستغناء عنه، وفي نفس الوقت لا يوجد دافعًا لإبقاء هذه الأشياء مخزنة على ذاكرة الهواتف، إن التخلص من الوسائط والصور بعد مطالعتها يحفظ مساحات التخزين دون تكدس بالإضافة إلى أنه يحافظ على خصوصية هذه الوسائط.

كيف يمكن إرسال وسائط تعرض لمرة واحدة عبر واتساب؟

يستطيع مستخدم اندرويد أو أيفون ارسال الوسائط بحيث تظهر لمرة واحدة فقط عن طريق اختيارها أولًا، ثم الضغط على الأمر من القائمة، وعندما يتم ارسال الرسالة مرفق بها وسائط أو صور لن تظهر لطرف المحادثة الثانية فورًا لكنها ستظهر خلال ثواني كمربع به كلمة فيديو أو صورة بالنقر عليها ستظهر في المحادثة مع خيارات الحذف أو الإبلاغ عنها، وفي كل الأحوال بمجرد إغلاق الرسالة لن تظهر الصورة أو الفيديو مرة أخرى أبدًا، وقد قامت واتساب بتحذير مستخدمي التطبيق بخصوص خاصية عرض الوسائط لمرة واحدة مع غير الثقات معللين ذلك بأن الخاصية لا تمنع التقاط صور لشاشة الهاتف أو تصويرها.

مميزات خاصية VIEW ONCE لعرض الوسائط لمرة واحدة عبر واتساب

على الرغم من فائدة هذه الخاصية إلا أن هناك عدة ملاحظات عنها، مثل:

الوسائط والصور التي تطبق عليها الخاصية لن يتم حفظها على الهاتف.

لا يمكن الاطلاع على الفيديوهات والرسائل المرسلة بهذه الخاصية.

لا يمكن إعادة توجيه الوسائط التي تم ارسالها أو استلامها في حالة تفعيل هذه الخاصية، كما لا يمكن تمييزها أو حتى مشاركتها.

في حال تفعيل إشعارات القراءة يمكن معرفة هل فتح المرسل إليه الرسالة أم لا.

تنتهي صلاحية الرسائل ذات الوسائط إذا لم يتم استلامها في غضون 14 يوم.

لابد من تفعيل الخاصية كل مرة قبل إرسال وسائط.

تحفظ الوسائط المرسلة أو المستلمة بهذه الخاصية في النسخ الاحتياطية إذا لم تكن فتحت قبل الحذف.

إن ميزة واتساب الجديدة VIEW ONCE عرض الصور مرة واحدة قد تفيد البعض إذا تم مراعاة المحاذير، إلا أنه قد لا تكون مُجدية في بعض الحالات كأن تكون تلك الرسائل خاصة بمهام عمل مكلف بها ولن يمكن الرجوع إليها مرة أخرى مع تفعيل هذه الخاصية.