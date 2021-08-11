أفضل 10 هواتف هواوى حسب ما أعلنته شركة هواوى بعد انطلاق Huawei P50

أفضل 10 هواتف لشركة هواوى، حيث صنعة شركة هواوى هواتفها الذكية بدقة عالية ومراعية جميع المتطلبات، كما تعمل علي تطوير الهاتف في كل إصدار جديد، فقد ذكرنا لكم عبر موقعنا “ثقفني” أفضل 5 هواتف هواوى في مقال سابق، وفي ذلك المقال نطرح عليكم الخمسة هواتف المتتاليين، وذلك حسب ما أعلنته شركة هواوى.

هاتف هواتف Huawei Nova 7

يعتبر إصدارات هواتف Huawei Nova 7 من أفضل ما قدمته شركة هواوى العالمية، حيث يتميز الهاتف بعدة مزايا أن يمتلك معالج 985 5G، وذاكرة الهاتف 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام، كما يمتلك الهاتف شاشة 6.53 بوصة وسعره بسيط في متناول جميع الفئات.

هواتف Huawei Nova 8

يتميز هاتف هواوى نوفا 8، و هواوي 8 برو أنهما يحملان بطارية عالية الجودة، حيث يمتلكا بطارية سعتها 4000 مللي أمبير، وذاكرة الهاتف 356 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، كما تم تجهيز هذا الإصدار من هواوى بكاميرا مزدوجة أمامية ذات دقة 16 ميجا بكسل وسعة تخزين الكاميرا 64 جيجا بايت، و2 جيجا بايت عشوائية.

هواتف Huawei Y9A

يتميز هواتف Huawei Y9A بمعالج 80 جيجا بايت، كما يمتلك الهاتف بطارية سعتها 4300 مللي أمبير، وشاشته من النوع LCD بدقة 1080 في 2400، كما يعمل هذا الإصدار بنظام Android 10Q، وتم تزويد هواتف Huawei Y9A بكاميرا دقتها 64 جيجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، وكاميرات أخري ماكرة دقتها 8 ميجا، كاميرا سلفي 16 ميجا بكسل.

هواتف Huawei Mate 20

يتميز إصدارات Huawei Mate 20 بشاشة حجم 6.53 بوصة، حيث أنه أكبر من جهاز Mate 20 Pro والذي يمتلك شاشة 6.47 بوصة، بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير، والذاكرة 256 جيجا وذاكرة الوصول العشوائية 6 جيجا بايت، يمتلك الهاتف 3 كاميرات خلفية، كما يتميز هاتف Huawei Mate 20 باحتوائه علي منفذ لسماعة الرأس عن هاتف Mate 20 Pro

هواتف Huawei Y7A

يتميز هاتف Huawei Y7A والذي يعتبر من أفضل 10 هواتف لشركة هواوى بمعالج 710 A، ويمتلك الهاتف 4 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، وكاميرتان منهم دقتهم 2 ميجا بكسل، كما يزود الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بكسل، كما يعمل هاتف Huawei Y7A بنظام Android 10 Q، بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، كما أن حجم الشاشة 6.67 بوصة وهي أكبر حجم من هاتف Huawei Mate 20