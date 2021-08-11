مميزات وشروط شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة داخل المملكة العربية السعودية والمستندات المطلوبة حيث تعد من احدي شركات التمويل بالمملكة التي تعمل علي توفير التمويل للسيارات والأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كما تعمل علي توفير خدمه التمويل الشخصي الذي يصل إلي 500 الف ريال وتختلف شروط التمويل للسيارات عن تمويل الأفراد والشركات مع توفير العديد من المزايا للتمويل من أهمها فتره سداد تصل إلي خمس سنوات وبدون دفعه أولي كما لم توفر الشركه خدمه التقديم الإلكتروني للحصول علي التمويل للسيارات الجديدة أو المستعملة ولا يتم تقديم الخدمة أو التواصل إلي من خلال التوجه إلي احد فروع الشركه الموجودة داخل المملكة مثل الرياض طريق مكة المكرمة حي الربوة أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني. مميزات شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة توفر الشركه التمويل بدون تحويل راتب.

يتم التمويل بالتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي يبدأ من 3.9%.

كما توفر الشركه فتره سداد للتمويل تصل إلى 60 شهرا.

بدون دفعه أولي صفر% ودفعه أخيرة تصل إلى 25%. شروط شركه توكيلات للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة الحد الأدنى للراتب يجب أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل الحالي لا تقل عن 3 اشهر في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص لا تقل مده الخدمة عن سته اشهر.

عمر العميل يجب أن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند الانتهاء من التمويل.

من شروط التمويل فتره التمويل لا تقل عن 12 شهرا ولا تزيد فتره التمول عن 60 شهرا.

كما يتم تمويل السيارات المستعملة علي حسب سياسة الشركة. الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة تقديم أصل خطاب تعريف بالراتب مصدق.

يتم تقديم صوره من الهوية الوطنية أو الإقامة ويجب أن تكون ساريه.

تقديم صوره من رخصه القيادة الخاصة ويجب أن تكون ساريه المفعول.

توفير اصل لكشف حساب بالراتب لآخر ثلاثة أشهر مصادق عليه من البنك.

كما يجب تقديم عقد أيجار أو صك ملكية لأثبات السكن. مميزات شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملةشروط شركه توكيلات للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملةالأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة الوسوم

مميزات وشروط شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة داخل المملكة العربية السعودية والمستندات المطلوبة حيث تعد من احدي شركات التمويل بالمملكة التي تعمل علي توفير التمويل للسيارات والأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كما تعمل علي توفير خدمه التمويل الشخصي الذي يصل إلي 500 الف ريال وتختلف شروط التمويل للسيارات عن تمويل الأفراد والشركات مع توفير العديد من المزايا للتمويل من أهمها فتره سداد تصل إلي خمس سنوات وبدون دفعه أولي كما لم توفر الشركه خدمه التقديم الإلكتروني للحصول علي التمويل للسيارات الجديدة أو المستعملة ولا يتم تقديم الخدمة أو التواصل إلي من خلال التوجه إلي احد فروع الشركه الموجودة داخل المملكة مثل الرياض طريق مكة المكرمة حي الربوة أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني. مميزات شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة توفر الشركه التمويل بدون تحويل راتب.

يتم التمويل بالتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي يبدأ من 3.9%.

كما توفر الشركه فتره سداد للتمويل تصل إلى 60 شهرا.

بدون دفعه أولي صفر% ودفعه أخيرة تصل إلى 25%. شروط شركه توكيلات للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة الحد الأدنى للراتب يجب أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل الحالي لا تقل عن 3 اشهر في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص لا تقل مده الخدمة عن سته اشهر.

عمر العميل يجب أن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند الانتهاء من التمويل.

من شروط التمويل فتره التمويل لا تقل عن 12 شهرا ولا تزيد فتره التمول عن 60 شهرا.

كما يتم تمويل السيارات المستعملة علي حسب سياسة الشركة. الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة تقديم أصل خطاب تعريف بالراتب مصدق.

يتم تقديم صوره من الهوية الوطنية أو الإقامة ويجب أن تكون ساريه.

تقديم صوره من رخصه القيادة الخاصة ويجب أن تكون ساريه المفعول.

توفير اصل لكشف حساب بالراتب لآخر ثلاثة أشهر مصادق عليه من البنك.

كما يجب تقديم عقد أيجار أو صك ملكية لأثبات السكن. مميزات شركه توكيلات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملةشروط شركه توكيلات للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملةالأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارات الجديدة والمستعملة

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