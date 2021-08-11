براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية فورية خلال 30 دقيقة فقط

براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية فورية من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر الراجحي عرض تمويل نقدى بموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب ، كما يوفر مصرف الراجحي هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات سهلة ، ويمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل الراجحي الفورى ، ويتيح البنك أيضاً للمواطن المتقاعد في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي بأقل دخل شهرى وبأسهل الشروط ، ويوفر البنك أيضاً للعميل فرصة سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مريحة وميسرة.

أهم مزايا التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية بالمملكة ، حيث يقدم الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية ، والتي من شأنها تلبية كافة المتطلبات المالية للأفراد والشركات بالمملكة ، ويقدم مصرف الراجحي لقطاع الأفراد تمويل شخصي فورى وكاش بموافقة سريعة وفورية ، كما يتيح البنك للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، ويقدم البنك أيضاً من خلال هذا المنتج إمتيازات عديدة للعملاء ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها مصرف الراجحي للعميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل الراجحي الفورى.

تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

يقدم مصرف الراجحي موافقة سريعة وفورية علي طلب الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تصل إلى 60 شهر .

تتيح مصرف الراجحي للعميل من خلال هذا المنتج الحماية من تقلب الأسعار ، وذلك عندما يستفيد العميل بهذا التمويل في تجارة السلع.

يمكن لطالب التمويل التقديم بطلب للاستفادة من تمويل الراجحي الفورى عن طريق الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على الطلب من خلال تطبيق الراجحي موبايل.

كما يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية من خلال تمويل الراجحي التقديم على طلب عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

طرق التقديم على تمويل الراجحي الفورى في المملكة العربية السعودية.