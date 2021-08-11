في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد التأمينات الاجتماعية بالكويت، ولذلك تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، ولذلك يجب على جميع المواطنين المستفيدين الدخل على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية في الكويت، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط إجراء مواعيد إلكترونية مسبقًا، لكي يتم منه المكاتب الحكومية الرسمية في الكويت، وهذا لكي يتم تسهيل كافة الإجراءات اللازمة، والمعاملات المطلوبة، ولذلك أوضحت التأمينات الاجتماعية بالكويت اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة تجنباََ من التزاحم والاختلاط، وفي هذه الحالة يشفي فيروس كورونا المستجد حول العالم كله (كوفيد-19)

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية في الكويت. يجب على المستفيد اختيار الخدمة التي يريدها. ثم بعد ذلك يجب على المتقدم اختيار الفرع الذي يرغبه. يجب بعد ذلك النقر على “إحجز الآن” في هذه الحالة اختيار الموعد المناسب للمستفيد. ثم بعد ذلك يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد، سواء كان الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم المدني الخاص به. يجب النقر على أيقونة “الموافقة على الإقرار”. يجب على المستفيد في النهاية الضغط على كلمة “حجز”.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، وأوضحت من خلال شبكة الإنترنت، عن تسهيل كافة خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية بالكويت على جميع المواطنين المواطنين المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على أن يجب على جميع المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين، وهذا حفاظاً على أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا، لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات المطلوبة لتجنب التعرض لأية إصابة نتيجة الاختلاط المتكرر وفي نفس الوقت اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات السلامة عند استقبال المواطنين.

موعد حجز التأمينات الاجتماعية بالكويت :

أوضحت المؤسسة للتأمينات الاجتماعية في الكويت على أن الموعد النهائي للموعد هو 31 أغسطس الشهر الجاري 2021م ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن رابط مواعيد الضمان الاجتماعي في الكويت، ولذلك تم الإعلان عن الموقع الإلكتروني الرسمي لكي يتم الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد حجز التأمينات الاجتماعية الكويتية.