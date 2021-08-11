اليونان: الاتحاد الأوروبى ليس مستعدا لأزمة مهاجرين جديدة مع الصراع الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف ميتاراتشى: "على الاتحاد الأوروبى أن يحاول منع الفارين من الصراع الأفغانى المتفاقم من دخول أراضيه".
ووقع الوزير الأسبوع الماضى مع وزراء خمس دول من الاتحاد الأوروبى على خطاب مفاده أنه يتعين المضى قدما فى ترحيل طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم رغم استمرار القتال.
وقال الوزير إن التوقف عن عمليات الترحيل تلك "سيبعث بالرسالة الخطأ".
وأضاف لوكالة "رويترز": "سيؤدى ذلك لمحاولة المزيد من الناس الرحيل والقدوم للاتحاد الأوروبى".
لكن الموقف الموحد الذى جمع ست دول من الاتحاد وقعت على الخطاب تداعى اليوم الأربعاء، بعد أن قالت ألمانيا وهولندا إنهما ستوقفان عمليات الترحيل فى الوقت الراهن.
وقال ميتاراتشى إن على الاتحاد الأوروبى أن يعرض تقديم المزيد من الدعم لمساعدة تركيا فى التخفيف من ضغوط وصول المزيد من المهاجرين من أفغانستان وأشار إلى أن "التكتل لن يمكنه استيعاب أزمة أخرى مثل التى واجهها فى 2015".
وتابع قائلا: "بالطبع لا، الاتحاد الأوروبى ليس مستعدا وليس لديه القدرة والطاقة الاستيعابية للتعامل مع أزمة مهاجرين كبرى".
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