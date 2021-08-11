طالبان تسيطر على سجن قندهار وتفرج عن مئات المعتقلين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، فى تغريدة بحسابه على تويتر: "سجن قندهار المركزى تم احتلاله بالكامل اليوم بعد حصار طويل، وتم الإفراج عن مئات السجناء ونقلهم بسلام".

وأضاف أن حراس السجن استسلموا لعناصر الحركة وسلموهم أسلحتهم وعتادهم.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت حركة "طالبان"، سيطرتها الكاملة على مطار قندوز وعلى كامل مناطق الولاية الواقعة شمالى البلاد والحدودية مع طاجيكستان، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة السيطرة على عاصمة الولاية.