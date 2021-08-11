الهباش : الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به

جدة - نرمين السيد - قال محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل.





وأضاف الهباش، فى تصريح صحفى، أن لا حق لدولة الاحتلال بالتصرف بهذا المسجد الإسلامى بأى شكل من الأشكال، والذى يشكل بحسب القانون الدولى جزءا من التراث الإنسانى الذى يستوجب منع إدخال أى تغييرات عليه. ووصف ما تقوم به دولة الاحتلال من أعمال حفر وتجريف فى الحرم الإبراهيمى الشريف وساحاته الخارجية بأنه "جريمة بكل المقاييس وعدوان ضد الفلسطينيين وعقيدة المسلمين والتاريخ"، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواصلون العمل فى كل الميادين الممكنة للتصدى لهذا العدوان. ورأى الهباش أنه لا بد من تفعيل المقاومة الشعبية بأكبر قدر ممكن، مضيفا أن القيادة الفلسطينية تقود مسارات سياسية ودبلوماسية مع الدول والمنظمات المؤثرة فى العالم، ومسارات ذات بعد قانونى، من خلال تسخير كل الطاقات المتاحة لوقف هذا العدوان على المسجد الإبراهيمى.

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