أذربيجان تستدعى سفير طهران احتجاجا على وصول شاحنات إيرانية لإقليم قره باغ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنها سلمت إلى سفير طهران اليوم مذكرة تعرب فيها عن احتجاج الجانب الأذربيجانى على دخول وسائل نقل مختلفة تابعة لجمهورية إيران لإقليم قره باغ التابع لأذربيجان دون ترخيص من حكومة باكو.
وشدد البيان، على أن حكومة أذربيجان سبق أن أبدت للجانب الإيرانى مؤخرا احتجاجها على هذا الموضوع، معربة عن أملها فى أن تتخذ إدارة الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى خطوات فعلية بهدف وضع حد لمثل هذه المخاوف والتناقضات، بما يتماشى مع روح الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين.
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