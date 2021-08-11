هل الدراسة العام القادم عن بعد 1443 في السعودية ؛ حيث يوجد تساؤلات كثيرة من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السُّعُودية حول إذا كانت السنة الدراسية الجديدة سوف تكون عن طريق التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بُعد أو سوف تكون من المدارس والجامعات بشكل كامل وطبيعي؛ وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال هذا المقال المقدم لكم علي موقع ثقفني.

هل الدراسة العام القادم عن بعد 1443

بدأت تجرِبة التعليم الإلكتروني أو التعليم “عن بُعد” بَعد أن اكتسح الوباء جميع أنحاء العالم بما فيهم المملكة العربية السُّعُودية وكاد أن يحول البلاد إلي الهلاك ؛ لذلك اتجهت البلاد والتفكير الحكومي وخاصة وزارة التعليم إلي الدراسة عن بُعد حتي لا يكون بين الطلبة والطالبات أي تجمعات في المدارس والجامعات لكي لا يساعد علي انتشار الوباء وكان هذا في العام الدراسي الماضي.

ولكن تم القضاء شبه النهائي علي هذا الفيروس وسوف تقوم المدارس والجامعات هذا العام بدأ من شهر أغسطس الذي سيوافق التاسع والعشرون (29) من هذا الشهر لسنة 2021 ميلادية باستقبال الطلبة والطالبات وإلغاء طريقه التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية وقد قامت المملكة بتأمين جميع الأماكن المخصصة لاستقبال الطلاب (مدارس ، وكليات ، وروضه) بكل وسائل الأمان حتى يكون الطالب و ولي الأمر علي استعداد لذلك دون قلق أو خوف على صحة أولادهم وقد وجهة الحكومة السُّعُودية على جميع مواطني المملكة بأخذ اللِّقاح ولكل من يوجد في أي جهة تعليمية.

الإجازات الرسمية في السعودية 1443

يمتلأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السُّعُودية بالإجازات الرسمية التي حددتها وزارة التعليم التي تخص العام الدراسي 1443 والتي تصل إلى عشرة (10) أيام وستبدأ من شهر نوفمبر في عام 2021م حسب التقويم الدراسي 1443 وتم توزيعها كالتالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي وقد تحددت يومين وستبدأ من يوم إثنين وعشرين (22) من شهر ديسمبر لعام 2021م.

يومي واحد و أربعه (1، 4) من شهر نوفمبر وهي إجازة آخر الأسبوع المطولة.

وإجازة آخر الأسبوع المطولة آلتي ستوافق يوم واحد 17 من شهر أكتوبر المقبل لعام 2021

ولا يخلوا الفصل الدراسي الثاني في المملكة من الإجازات أيضاً بل يوجد العديد من أيام الإجازة به وتنقسم إلي التالي:

ستبدأ إجازة التيرم الثاني للتعليم السعودي ب يومان في آخر الأسبوع واحد وإثنين (1،2) من شهر رجب لسنة 1443ه‍.

وتبدأ إجازة التيرم الثاني من السنة ستكون عشرة (10) أيام وقد تبدأ من يوم السادس (6) من شهر يناير من السنة وستنتهي يوم السادس عشر (16) من نفس الشهر لسنة 2022م.

وتكون هناك إجازة أخرى آخر الأسبوع وتصل إلى يومان وهما الثاني والثالث والعشرون من شهر رجب لعام 1443ه‍.

وبذلك يكون التعليم عن بعد قد قرب على الانتهاء بالمملكة العربية السُّعُودية واتجاه الوزارة إلى ممارسة العملية التعليمية من خلال الحضور بالمدارس والجامعات وليس من خلال المنصات الإلكترونية مع أخذ الحيطة والحذر وجميع وسائل الأمان للحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين في ظل الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب والمحاضرين والمعلمين بالمدارس لتلقي التعليم الخاص بهم في كل مكان.