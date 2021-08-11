الطيران السعودي إلغاء التباعد الاجتماعي 1443 من رحلات الطيران الداخلي

الطيران السعودي إلغاء التباعد ، قرار سوف يتم تنفيذه قريبًا جدًا، من قبل شركة الطيران، بالمملكة العربية السعودية، على رحلات الطيران الداخلي بالمملكة، بعد أن تم الموافقة بإلغاء التباعد الاجتماعي، من قبل الجهات المختصة، بشروط محددة، منها تلقي جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، باستثناء الفئة العمرية 12 فأقل، وقد تم الإعلان منذ ساعات قليلة ماضية، اليوم الأربعاء، الموافق 11 من أغسطس 2021م، الموافق 3 من شهر محرم 1443هـ، والجدير بالعلم أن سريان هذا القرار، سيكون خلال الشهر القادم بمشيئة الله، مع الاستمرار في مراعاة، الالتزام بكافة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، من تعقيم وتطهير، والتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة كافة بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي، المتعارف عليها من هيئة الصحة العامة.

إضافة لما سبق ذكره، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي، بالمملكة العربية السعودية، أن قرار إلغاء التباعد الاجتماعي، بين مقاعد طائرات الرحلات الداخلية السياحية، للمحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، دون الفئة العمرية غير المستهدفة، الأقل من 12 عام، قد جاء بهدف استغلال العمل، بالسعة المقعدية الكاملة للطائرات، وسوف يتم ذلك ابتداء من يوم الأربعاء، بمشيئة الله، الموافق 1 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 24 من شهر محرم 1443هـ، مع العلم أن رحلات الطيران الخارجية، مازالت ملتزمة بمنتج تأمين السفر، وملتزمة أيضًا بكافة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، كما هي منصوص عليها.

شروط إلغاء التباعد الاجتماعي وفق قرار هيئة الطيران بالسعودية 1443هـ

في النهاية ووفق شروط قرار إلغاء التباعد الاجتماعي، بمقاعد الطيران السعودي، للرحلات الداخلية السياحية، فنذكرها بالترتيب التالي: