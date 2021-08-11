وزيرا الدفاع الروسى والأمريكى يبحثان ملفات متعلقة بالاستقرار الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء أن الاتصال تطرق إلى مناقشة نتائج المشاورات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجى والمسائل المتعلقة بالأمن الدولى والإقليمى.
بدوره، ذكر البنتاجون -فى بيان- أن المكالمة بين لويد وشويجو جاءت بهدف دعم الشفافية والجهود الرامية إلى خفض المخاطر بعد استئناف الحوار الأمريكى-الروسى بشأن الاستقرار الاستراتيجى فى جنيف 28 يوليو.
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