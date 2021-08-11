العاهل الأردنى يؤكد وقوف المملكة مع الجزائر فى مواجهة الحرائق

وبحسب "روسيا اليوم"، عبر الملك عبد الله الثانى باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن المواساة بهذا المصاب متمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء الحرائق.
وأكد الملك فى البرقية وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء الجزائريين فى مواجهة الحرائق التى تشهدها بلادهم.
وأعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، الحداد العام فى البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق الذين بلغ عددهم 65 شخصا بينهم 28 عسكريا.
كما أعلن الرئيس الجزائرى تجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ماعدا التضامنية منها.
وتواصل فرق الحماية المدنية فى الجزائر مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التى اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت فى وفاة العشرات.
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