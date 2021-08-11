أبسط طريقة لعمل الفطائر التركية الهشة في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة

تعد الفطائر التركية ، من أشهي وألذ أنواع المخبوزات اللذيذة والمشهورة جداً، وتعتبر أيضاً من المخبوزات سريعة التحضير وتتميز بمذاق خاص وللذيذ، وتحتوي هذه الأكلة علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويمكنك تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك كوجبة للإفطار، وهي أكلة يعشقها الكبار والصغار، ولها طعم جميل جداً ورائع، وكل مكوناتها بسيطة وموجودة في كل منزل لذلك تعتبر من الأكلات الغير مكلفة، ويمكنك عمل هذه الفطائر في المنزل بكل سهولة، بدلاً من شرائها غالية الثمن من المحلات لضمان نظافتها بأتباع بعض الخطوات من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل الفطائر التركية

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذه الفطائر اللذيذة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

باكت جبنة كريمة.

كوب من الزيت.

مقدار كوب من المياه الدافئة.

4 ملاعق من السكر.

معلقة كبيرة من بكينج باودر.

رشة من الملح.

8 أكواب من الدقيق.

جبنة بيضاء للحشو.

للدهن الفطائر نحتاج:-

ثلاث صفار بيض.

معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة صغيرة حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفطائر التركية في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم، ونضع به الخميرة والسكر والحليب ونقلبهم جيداً، حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف الماء والملح و زيت والجبنة الكريمة، ونستمر في الخفق حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق مع بكينج باودر، ونعجنهم جيداً حتي نحصل علي قوام متماسك. نقوم بترك العجين لمدة ساعة حتي يتخمر، بعد ترك العجين ساعة، يمكن ندهن ايدينا بالزيت وعجنه مرة أخري. ثم نشكل العجينة علي شكل كرة، ثم نقوم بفتح كل قطعة بواسطة اليد، ونضع الجبن علي الأطراف، ونلف العجين علي شكل رول. بعد كدة نقوم بوضع ورق الزبدة في صينية الفرن، ثم يترك العجين لمدة 20 إلي 30 دقيقة يخمر مرة أخري. ثم تدهن الفطائر بصفار البيض، ويرش بالسمسم وحبة البركة من فوق. بعد ذلك يدخل فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 إلي 30 دقيقة تقريباً، ثم تقدميها بالهناء والشفاء.

أهم النصائح لنجاح وصفة الفطائر

هناك بعض النصائح للحصول علي فطائر هشة وطرية يجب أتباعها وهي كالاتي:-