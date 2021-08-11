شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة والرسوم المطلوبة

شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة من أهم الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة في دولة البحرين في الفترة الأخيرة، حتى يتم تنظيم دخول السعوديين والمقيمين إلى البحرين، وذلك من ضمن الإجراءات التي يتم وضعها لدخول المسافرين عبر جسر الملك فهد، حيث أنه يربط بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، أو عن طريق الدخول بالطيران، واليوم سوف نتحدث معكم عن الشروط اللازمة لدخول البحرين من المملكة العربية السعودية.

شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة

تم الإعلان عن شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة، يجب الإطلاع عليها في حالة الرغبة في دخول البحرين من المملكة عن طريق جسر الملك فهد، وإليكم الشروط المطلوبة:

يجب أن لا يقل عمر المسافر عن 18 عام.

يشترط حصول المسافر على موافقة رسمية بالدخول من حكومة البحرين.

امتلاك جواز سفر ساري.

يجب تعبئة نموذج الالتزام بجميع الشروط الصحية وتوقيع الجهات المختصة، ويتم تسليمه إلى إحدى مراكز المراقبة الصحية.

يتم الخضوع إلى ثلاثة اختبار PCR، وتبدأ من أول يوم واليوم الخامس واليوم العاشر من الإقامة، بقيمة 400 ريال سعودي.

يجب توقيع المسافر على تعهد الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والعزل لحين ظهور نتيجة الفحص.

يتم خضوع المسافر إلى حجر صحي لمدة تصل إلى 10 أيام، ويتم إلغاءه الحجر في حالة ظهور نتيجة الفحص سلبية.

الفئات المستثناة من شروط الدخول إلى البحرين

من الجدير بالذكر أن الشروط التي تم ذكرها لا يتم تطبيقها على عدد من الفئات، وإليكم في النقاط التالية الفئات المستثناة من شروط الدخول إلى البحرين:

الأشخاص المشاركين في التجارب الخاصة بلقاح كورونا في البحرين.

الدبلوماسيون وعوائلهم.

العسكريين الأجانب في المهمات الرسمية.

الأشخاص العائدين من مهمات حكومية رسمية.

الأطفال تحت سن 6 سنوات.

رسوم دخول البحرين من السعودية 2021

تفرض الحكومة البحرينية رسوم التأشيرة على جميع القادمين من السعودية، وتبلغ قيمتها كالتالي: