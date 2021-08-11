رابط منصة مكاني لحجز التذاكر وآلية التسجيل 1443

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر تُمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من إمكانية حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وغيرها من المباريات المهمة التي تقام في المملكة، ولكن ينبغي أن يتم التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر من أجل الحصول على فرصة لحضورها وكذلك الفعاليات والمناسبات العامة التي تقام في الدولة أو الحفلات، وسوف نشرح بالتفصيل طريقة حجز تذاكر المباريات عبر منصة بيع تذاكر 2021.

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر

الدخول إلى رابط منصة مكاني لحجز التذاكر يؤهلك إلى الحصول على تذاكر دخول الفعاليات ولكن ينبغي الالتزام بالآلية التي تم الإعلان عنها لكي يتم الحجز، فيرجى العلم أن حجز متاح حتى نفاذ الكمية أو قبل بدء الفعاليات والمباريات بساعتين فقط، بإشراف رسمي من البريد السعودي الذي استطاع أن يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

أما عن خطوات دخول بوابة مكاني للتسجيل فيمكن من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مكاني عبر الإنترنت.

الضغط على خيار تسجيل كما يظهر لك في الصفحة الرئيسية.

ستبدأ في إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة، مثل:

اسم صاحب طلب التسجيل.

عنوان بريد إلكتروني.

كلمة مرور.

رقم الجوال الشخصي.

تاريخ الميلاد.

تحديد الجنس.

قم بالاطلاع على الضوابط والأحكام، ثم قم بالموافقة عليها كاملة.

الآن يتم اختيار تبويب تسجيل.

الآن أصبح لديك حساب يمكن استخدامه في حجز تذاكر المباريات.

تسجيل دخول منصة مكاني makani

منصة مكاني ليست من الأنظمة الإلكترونية المستحدثة ولكن تم إطلاقها في عام 2014 وكانت معنية بكبرى البطولات الرياضية، والأنشطة والفعاليات الثقافية أيضًا، حيث اعتادت المملكة على استقبال ندوات ثقافية وحفلات في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية التي يقبل عليها جميع المواطنين.

وبالتزامن مع بدء مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالطبع يزداد الإقبال على المنصة لحضورها، وخصوصًا وأن الدوري يعتبر من أشهر البطولات العربية وخصوصًا في الفترة الأخيرة وشهد إقبال كبير من الجماهير سواء في المملكة أو في محيط الوطن العربي وتنقل المباريات من خلال القنوات الرياضية المختلفة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أيضًا.