كتب الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل استعداد للعام الدراسي الجديد 1443

كتب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، قامت المملكة العربية السعودية بمواصلة استعداداتها استقبالا للعام الدراسي الجديد 1443. حيث قامت بترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم، وفق خطة زمنية لتوزيعها على المدارس، وإعداد خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الرقمية ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

التعليم السعودية ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للإدارات التعليمية

كانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد انتهت منذ وقت مبكر من مراحل تصميم كتب الفصل الدراسي الأول. ومن تصميم المقرارات الدراسية لكلا من المراحل التعليمية الثلاثة. قامت بعمل مراجعة لها واعتمدتها واستكملت طباعتها. كما تعمل على ترحيلها لجميع الإدارات التعليمية للمراحل الثلاثة وفق خطة زمنية محددة. من أجل ضمان وصولها لكافة المدارس في جميع أنحاء المملكة، قبل بداية العام الدراسي بوقت كافي. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد مبكرا لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443.

كما أوضحت الوزارة مواصلة فريق التطوير الاستراتيجي بالوزارة جهوده من أجل التحول إلى المناهج الرقمية. والعمل على استبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية، وذلك وفق خطة مرحلية. على أن تبدأ من العام الدراسي المقبل وتتضمن الكتب الدراسي المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها، لكلا من:

مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية.

كتاب المهارات الحياتية والأسرية.

المهارات الرقمية.

التفكير الناقد.

أدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية.

مناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة.

وذلك إلى جانب العمل على تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، ومادة الدراسات الاجتماعية. وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في كلا من مادتي العلوم والرياضة.

استمرار توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

بدأت الإدارات التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بتوزيع ما يزيد عن 71 مليون كتاب مدرسي على كافة المدارس، وذلك بعد طباعة الكتب وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت باكر، استعدادا من الوزارة باستقبال بداية العام الدراسي الجديد، ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل.

طباعة كتب الفصل الدراسي الأول 1443

أشارت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من طباعة للفصل الدراسي الأول. وقد إحصائيات بأعداد الكتب التي تم طباعتها حتى الآن لمدارس التعليم العام، وهي:

28,452,093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية.

14,767,573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة.

26,886,034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية.

بإجمالي 70,105,700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

أعداد الكتب التي تم طباعتها لمدارس تعليم تحفيظ القرآن وهي 187,266 ألف كتاب مدرسي. أعداد الكتب التي تم طباعتها لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال. وبرنامج مجتمع بلا أمية يبلغ 375,125 ألف كتاب مدرسي.