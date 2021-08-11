30 ألف ريال للمطلقات.. خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 1443

التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443، يعد هذا القرض من أفضل الخدمات المقدمة للمطلقات، والذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية من أجل مساعدة النساء المطلقات في المملكة العربية السعودية، وتوفير عيشة كريمة لهم، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، لذلك يتم البحث كثيراً من قبل النساء المطلقات بالسعودية عن تفاصيل هذا القرض وخطوات الحصول عليه، وسيكون ذلك هو محور حديثنا اليوم في هذا المقال.

قرض الضمان الاجتماعي

يقوم بنك الضمان الاجتماعي بمنح القروض للأرامل والمطلقات، من أجل مساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وغلاء الأسعار، وخاصة بعد وفاة الزوج أو الطلاق وتحملهن جميع الأعباء بمفردهن، وذلك من خلال الحصول على قرض، حتى يتمكنوا من افتتاح مشاريع صغيرة تتناسب معهم، لتوفير احتياجات الأسرة بدون مساعدة أحد، ويصل مبلغ هذا القرض إلى 30 ألف ريال سعودي، وبدون دفع أي رسوم إضافية.

يمكن التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443، من خلال خطوات بسيطة إلكترونيا كالتالي :-

يتم التوجه إلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات النفاذ الوطني الموحد.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية. ورقم الهاتف المسجل في أبشر، رقم حساب الآيبان، والعنوان الوطني، والضغط على أيقونة التالي.

ثم يتم تأكيد التسجيل من خلال كتابة الرقم الذي وصل على الهاتف في الخانة المخصصة له.

وأخيرا يتم متابعة الطلب عن طريق قائمة طلباتي بموقع البنك.

شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443

تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها عند الرغبة في الحصول على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات، وفيما يلي الشروط المطلوبة:

لا يزيد دخل كل شخص في الأسرة عن 2000 ريال.

لا يقل عمر المرأة عن 25 عام.

إثبات الحالة الاجتماعية، سواء مطلقة أو أرملة أو متغيب عنها زوجها.

تقديم ضمانات سداد القرض، والدفع في المواعيد.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة كاملة.

ومن أهم المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي صورة من الهوية الوطنية للمتقدمة بالطلب. صورة من الهوية الوطنية للكفيل، نموذج 105، أصل حساب الكفيل، حساب الآيبان للمتقدمة بالطلب، تصريح بياناتي من وزارة الصحة السعودية، نموذج بريدي من هيئة البريد السعودية، كشف حساب راتب المتقدمة لأخر 3 شهور للمتقدمة بالطلب. صورة من سجل الأسرة.