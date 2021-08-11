بعثة الاتحاد الإفريقى لمراقبة الانتخابات تلتقى النائب العام الزامبى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقى فى بيان اليوم الأربعاء، أن البعثة التى يرأسها الرئيس السابق لجمهورية سيراليون إرنست باى كوروما، بحثت اليوم الأربعاء مع النائب العام الإطار القانونى للانتخابات فى إطار جولة مكثفة تجريها البعثة مع ممثلى الدولة الزامبية.

فى غضون ذلك، التقى إرنست باى كوروما مع الرؤساء الآخرين للبعثات الدولية لمراقبة الانتخابات المتواجدة فى زامبيا، حيث التقى جاكايا كيكويتى، رئيس بعثة الكومنولث لمراقبة الانتخابات، وماريا أرينا المراقب الرئيسى لبعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات، وأشرم رشيد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات بالكوميسا، والسفير بانكول أديوى، مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن.

وأوضح البيان أن اللقاءات تطرقت إلى تبادل الآراء حول الاستعدادات الجارية للانتخابات والسياق السياسي، وتبادل المعلومات لإصدار البيانات الأولية عقب الانتهاء من الانتخابات.

ومن المقرر أن تصدر بعثة الاتحاد الإفريقى لمراقبة الانتخابات بياناً أوليًا لنتائجها وتقييمها للانتخابات فى مؤتمر صحفى فى لوساكا يوم 14 أغسطس الجارى، كما سيصدر تقرير شامل ونهائى فى غضون شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.