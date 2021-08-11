عون يستعرض مع ميقاتى آخر المشاورات للاسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون استعرض مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى آخر الاتصالات والمشاورات التى تجرى فى سبيل الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة.





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