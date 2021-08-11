الأمن المصري يداهم شركة لتعدين البيتكوين في الدقهلية

داهمت قوات الأمن المصرية شركة لتعدين العملة المشفرة بيتكوين بالمخالفة للقانون، وفقا لمصدر أمني.
وحسب المصدر الذي تحدث لموقع دوت الخليج، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الدقهلية بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب العملاء إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط.
وذلك إضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون.
وأشار المصدر إلى "خطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد حيث يمكن استغلالها فى إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية".
وتابع أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط ثلاثة منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين" تحوي تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع، وكذلك تم ضبط شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية "بدون ترخيص".
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة، بحسب المصدر الأمني.
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