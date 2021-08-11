بوريطة ولابيد يوقعان اتفاقيات للتعاون بين المغرب وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي يجري أول زيارة وُصفت بالتاريخية إلى العاصمة الرباط.

وذكر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، أن 3 اتفاقيات جديدة جرى توقيعها مع إسرائيل، وهناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلا.

وأكد وزير الخارجية المغربي، أن الرافد العبري مكرس في دستور المغرب كرافد يثري الهوية المغربية.

من جانبه، أشاد لابيد باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قائلا إنه "لولا شجاعة الملك محمد السادس لما كنا هنا".

وقال الوزير الإسرائيلي، إن الاتفاقيات ستجلب الابتكار وكل ما يخدم الأبناء والأحفاد لسنوات مقبلة، "نحن نجعل العالم أفضل، نلقنهم درسا عن قوة الأمل ومحاربة الفقر والجهل والأوبئة والأمراض".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن لبيد سيقوم بزيارة كنيس "بيت إيل"، في الدار البيضاء، في زيارته التي تستغرق يومين.

وكان وزير خارجية إسرائيل، يائير لبيد كتب على حسابه في تويتر صباح الأربعاء بأنه يتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، بعدما قامت ثلاث دول عربية بتوقيع اتفاقيات سلام مع تل أبيب العام الماضي.

وأضاف: "انطلق في زيارة تاريخية إلى المغرب"، وأرفق مع تغريدته صورة عن لوح إعلان الطائرات المغادرة لشركة "طيران العال" الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان المغرب الماضي رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام وتقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.