دوت الخليج :- تحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيحاي أدرعي عن ناشط في حزب الله كان من بين أعضاء خلية أطلقت الصواريخ من حدود لبنان الجنوبية على مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل.
وقال أفيخاي أدرعي الى أن "المدعو علي كجك عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل الجمعة وضبط في شويا، كان قرب الحدود الإسرائيلية قبل فترة بلباس مدني".
وأضاف أن عناصر حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية.
وأفاد أدرعي بأن علي كجك أطلق الصواريخ بالقرب من القرية الدرزية لتوريطها مثل جولاته الحدودية الهادفة إلى توريط الدولة اللبنانية، موضحا أنه هذا دليل آخر لاستخفاف حزب اللله بسيادة لبنان والطوائف اللبنانية والقرارات الدولية.
كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصور لعلي كجك.
المصدر: ار تي + وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدرعي: عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل كان قرب الحدود قبل مدة بلباس مدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.