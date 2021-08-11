طريقة التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر للمباريات 2021

التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر واحد من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها مؤسسة البريد السعودية، وذلك بغرض تسهيل آلية حجز تذاكر كبرى الفعاليات التي تقام في المملكة، ومن خلال رابط منصة مكاني لحجز التذاكر يمكن شراء تذاكر المناسبات المختلفة مهما كانت طبيعتها، فهناك الأنشطة الرياضية التي تحتاج إلى حجز التذاكر بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية لذلك سنقدم لكم طريقة استخدام منصة تذاكر إلكترونيًا.

التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر

استحدثت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة مجموعة من المنصات الإلكترونية التي توفر خدمات كثيرة للمواطنين، ومنها التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر الذي يتم وفق التالي:

قم بالولوج إلى منصة مكاني الإلكترونية.

النقر على خيار التسجيل وإدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

متمثلة في الاسم رباعي وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر والتأكيد عليها.

كتابة رقم الجوال الشخصي وتحديد الجنس وكتابة تاريخ الميلاد.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على خيار تسجيل.

عقب الانتهاء سيتم الحصول على حساب في المنصة من أجل الاستفادة منها فيما بعد في تسجيل الدخول.

تسجيل دخول بوابة مكاني

أما عن آلية تسجيل دخول في تطبيق مكاني أو منصة حجز تذاكر مكاني فإنها تتم كالتالي:

زيارة منصة مكاني والنقر على خيار دخول.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به مسبقًا وكلمة السر.

النقر على خيار دخول.

وقد قامت المنصة بتقديم كافة التفاصيل المختلفة عن المنصة من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتعرف على مميزات حجز التذاكر من خلال المنصة وطريقة الدفع أيضًا.

موعد حجز التذاكر منصة مكاني

وقد أشارت المنصة إلى أن إغلاق باب الحجز للمباريات والفعاليات سيكون عقب نفاذ الكمية، وفي حال عدم النفاذ فإن إغلاق باب الحجز سيكون قبل بدء المباريات أو الفعاليات بمدة لا تزيد عن 120 دقيقة، وعلى رأس الفعاليات المستهدفة من خلال منصة مكاني هي مباريات الدوري السعودي والتي تقام خلال الفترة المقبلة لجميع الأندية المشاركة وغيرها من البطولات المحلية والعالمية التي تحتاج إلى حجز تذاكر قبل الدخول والتي أصبح مسؤول عنها بوابة مكاني.