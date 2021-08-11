رسميا.. نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة 2021، بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يترقب نحو 700 ألف طالب نتيجة الثانوية العامة لهذا العام في حالة من القلق والخوف، كما يهتم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في الحصول على نتيجة في اقصي سرعة ممكنة، وذلك للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي من خلال الدرجات الذين يحصلون عليها، ولتحديد أي من الكليات التي يلتحقون بها، ولذلك يحرص موقع “ثقفني” تقديم كافة التفاصيل عن التساؤلات التي تطرح حول نتيجة الثانوية العامة 2021، وتقديم الخطوات للاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 على ما يزيد عن 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة خلال 22 يوم، حيث بدأت الامتحانات للشعبة الأدبية للشهادة الثانوية يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 وانتهت يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، بينما بدأت الامتحانات للشعبة العلمية يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021.

كما بدأت امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.

وأما عن امتحانات الطلاب المكفوفين فقد بدأت يوم الأحد 11 يوليو 2021 وانتهت يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

نتيجة الشهادة الثانوية 2021، يترقب الطلاب الشهادة الثانوية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية نتيجة الثانوية العامة على احر من الجمر، والتي تحدد مستقبلهم الدراسي بالجامعات، كما نعلم نحن بان تم تأجيل تأدية امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام لأكثر من شهر لذلك تم تأخير إعلان النتيجة لهذه الفترة.

كما أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم بان الوزارة انتهت بالفعل من تصحيح أوراق الامتحانات إلكترونيا وعلى وشك الانتهاء من رصد درجات الطلاب، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

موعد نتيجة الثانوية العامة، يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية في بيان له على منصات التواصل الاجتماعي بانه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 طبقا لنظام التعليم الجديد خلال مطلع النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

كما اعلن الدكتور طارق شوقي بان الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وفقا لمجموع النتائج الفعلية للطلاب.

مؤشرات نتائج الشهادة الثانوية العامة 2021

ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن مؤشرات النجاح لهذا العام مطمئنة جدا وتعد متقاربة من مؤشرات نسبة النجاح بالعام الماضي، واكد وزير التربية والتعليم بعدم الإفصاح عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام بالنسب المئوية في ذلك الوقت.

واعلن الدكتور طارق شوقي في تصريحات له أن هناك الكثير من الطلاب الشهادة الثانوية قد حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد الدراسية وفي جميع الشعب العلمية والرياضية والأدبية.

وصرح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم بتطوير الرؤية المستقبلية للعملية التعلمية في مصر، وأنها نجحت بالفعل بتسيير أعمال الامتحانات للشهادة الثانوية لهذا العام على أكمل وجه، بصرف النظر عن التحديات والصعوبات بسبب جائحة كورونا.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم انه تم حرمان 28 طالب وطالبة من أداء الامتحانات لمدة عاميين متتاليين لقيامهم بأعمال الغش وتسريب وتتداول اسأله الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما يجب فعله من قبل أولياء الأمور لأبناءهم الطلاب

علق الدكتور محمد أنور الخبير التربوي قائلا انه من الضروري تشجيع الطلاب من قبل أولياء الأمور قبل وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وإرشادهم على التفكير في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مهارة وقدرات كل طالب، حيث أن سوق العمل يحتوي على العديد من المهن المختلفة، ولا يكون الاختيار فقط مبني على مجموع درجات الطلاب.

وحث الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة على ضرورة توجيه الطلاب نحو ممارسة الأنشطة الرياضية والقيام ببعض الأنشطة الترفهية لتفريغ الطاقة الكامنة للطلاب من خلال هذه الأنشطة قبل إعلان النتيجة والاستفادة منها لتأهيل الطلاب للكليات المختلفة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، وعلى وأولياء الأمور ترسيخ ذلك في عقول أبناءهم، ومراعاة ترك الاختيار لأبناءهم للالتحاق بالكلية التي يرغبون بها وما على أولياء الأمور إلا النصح والإرشاد وعدم التدخل بشكل كبير في اختيار الكلية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بانه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية عبر موقعها الرسمي فور الانتهاء من عمليات التصحيح التي تتم إلكترونيا واعتمادها من وزير التربية والتعليم.

واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتي تظهر فور اعتمادها:

في بداية الأمر قم بالدخول علي الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت.

قم بكتابة بيانات الطالب المطلوبة (الاسم رباعي، رقم القومي، المحافظة التي يقيم بها الطالب، …).

اختر الشعبة الخاصة بالطالب (العلمية، الأدبية).

ادخل بيانات المدرسة وأيضا الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

ثم قم بالضغط على اختيار “استعلام”

سوف تظهر أمامك على الصفحة رصد جميع درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي للمواد المضافة للمجموع وكذلك النسبة المئوية.

تنويه: في حالة وجود صعوبة في الاستعلام عن النتيجة يرجى ترك البيانات الخاصة بالطالب في التعليقات وسوف نرسل لكم النتيجة فور ظهورها مباشرة.