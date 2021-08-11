الجزائر : ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصًا

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى، فى تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، إنه من إجمالى 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضى، كما أن هناك 86 حريقًا لم يتم بعد إخماده، موضحًا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.

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