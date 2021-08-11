ألمانيا توقف ترحيل المهاجرين لأفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمنى

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الوزارة الألمانية، ستيف التير، تغريده على موقع تويتر جاء فيها: "قرر وزير الداخلية، الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الأمنى فى أفغانستان، وتعليق طرد اللاجئين الأفغان مؤقتاً".

وتشهد الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحى طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، مطلع مايو الماضى، والذى من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.