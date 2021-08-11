للتنقيب عن الآثار في مصر.. حفرا حفرة فابتلعتهما

شهدت محافظة بني سويف بصعيد جنوب القاهرة مصرع شخصين في حفرة ابتلعتهما بعدما حفراها للتنقيب عن الآثار، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لموقع "دوت الخليج" إن قسم شرطة بني سويف الجديدة بمديرية أمن بني سويف تلقى بلاغا بالعثور على جثة عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف ملقاة بدائرة القسم، ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

وحسب المصدر فقد توصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى أن المتوفي كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف يملكه سائق، بالاشتراك مع 6 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وعقب قيامهم بالحفر قام المتوفـي وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لاختناقهما ووفاتهما فقام الباقون بإخراجهما من الحفرة مما أدي لحدوث إصابة المتوفيين بجروح في الجلد فقام شقيق المتوفي بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما، فيما قام اثنان من المتهمين بنقل جثة الآخر، وتركاها بمكان العثور.

وأوضح المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة فـي الحفر ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وفقا لما رصدته التحريات