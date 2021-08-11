صور .. جرش : تشييع جثامين ضحايا حادث "حائل"

دوت الخليج :- شيعت في محافظة جرش وسط حضور من ابناء المحافظة جثامين العائلة الاردنية الذين قضوا بحادث سير في منطقة حائل بالسعودية. ويشار الى ان حادث السير الذي وقع في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية اسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما فورا فيما توفت طفلة لاحقا في المستشفى .

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