دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة. عبر حسابه في موقع تويتر اليوم الاثنين. وقال الملك : نسأل الله أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وأن ينير طريقنا في العام الهجري الجديد، بالإيمان والعزيمة والعطاء. كل عام والأردن والأمتان العربية والإسلامية بألف خير

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